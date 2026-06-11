«Росатом» установил ключевые комплексы на реакторе ИТЭР во Франции

Российские специалисты завершили установку трех гиротронных комплексов на площадке строительства Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции, сообщил Проектный центр ИТЭР «Росатома».
Оборудование, изготовленное нижегородским АО НПП «Гиком», доставили на площадку в 2022 году. Монтаж вели сотрудники Института прикладной физики РАН, «Гикома» и Проектного центра ИТЭР. На сборку ушло всего шесть недель.
Как пояснил директор проектного центра Анатолий Красильников, температура плазмы в реакторе достигнет 300 млн градусов — это в 20 раз выше, чем в ядре Солнца.
«Нужны колоссальной сложности системы, чтобы нагреть плазму до таких температур, этого не делалось еще никогда. И помогать в этом будут наши отечественные комплексы с рекордными техническими характеристиками», — подчеркнул Красильников.
В 2010 году на юге Франции началось строительство международного экспериментального термоядерного реактора ИТЕР (ITER). В проекте участвуют 35 стран, в том числе и Россия. Стоимость проекта оценивается приблизительно в €19 млрд.
Российские ученые и инженеры занимаются созданием сложных частей реактора: коммутационная аппаратура, шинопровода и энергопоглощающие резисторы для электропитания, защита сверхпроводящей магнитной системы реактора. Для создания частей реактора был построен новый цех по промышленному производству сверхпроводников мощностью 30 т в год на заводе «Росатома» в Глазове.
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