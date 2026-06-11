В Чувашии отремонтировали участок дороги Комсомольское — Яльчики — Буинск

Участок дороги Комсомольское — Яльчики — Буинск отремонтировали в Чувашской Республике, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы прошли поэтапно при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В 2025 году специалисты привели в нормативное состояние участок протяженностью 9,4 км. Затем ремонт продолжился на следующем отрезке — от деревни Апанасово-Темяши до границы с Республикой Татарстан.
Протяженность участка составила 3,8 км. Специалисты сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и износостойкий слои асфальтобетона, а также укрепили обочины. Работы выполнены с опережением графика.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.