Что произошло в Гродненской области, где деревья упали на крыши жилых домов из-за грозового фронта и сильного ветра

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщило, что деревья повалило на крыши двух жилых домов в Дятловском районе. Это произошло во время прохождения грозового фронта и сильного ветра. Порывы достигали 17 метров в секунду.
Всего в Гродненской области упало 19 деревьев — в Дятловском, Вороновском и Сморгонском районах. По оперативным данным, пострадавших нет. А подразделения МЧС ликвидировали последствия непогоды.
Грозовой фронт и сильный ветер принес падение деревьев. Фото: кадр видео МЧС Беларуси.
Тем временем строители сказали, правда ли, что в Минске строят дом со стенами из гипсокартона.
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