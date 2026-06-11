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Что произошло в Гродненской области, где деревья упали на крыши жилых домов из-за грозового фронта и сильного ветра

Деревья упали на крыши жилых домов в Дятловском районе во время грозового фронта.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщило, что деревья повалило на крыши двух жилых домов в Дятловском районе. Это произошло во время прохождения грозового фронта и сильного ветра. Порывы достигали 17 метров в секунду.

Всего в Гродненской области упало 19 деревьев — в Дятловском, Вороновском и Сморгонском районах. По оперативным данным, пострадавших нет. А подразделения МЧС ликвидировали последствия непогоды.

Грозовой фронт и сильный ветер принес падение деревьев. Фото: кадр видео МЧС Беларуси.

Тем временем строители сказали, правда ли, что в Минске строят дом со стенами из гипсокартона.

А милиция поймала серийного поджигателя в Крупском районе, который действовал всегда по одному сценарию.

Также МВД Беларуси показало новые элементы формы ДПС, включая красно-синий маячок.

Еще минское метро объяснило, почему на станциях проверяют внешне пустые рюкзаки.

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