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В Иркутской области нашли мужчин, пять дней назад ушедших за черемшой

В Иркутской области нашли трех мужчин, пять дней назад отправившихся за черемшой.

Источник: РИА "Новости"

Почти пять суток провели в тайге без еды трое сборщиков черемши. Обнаружить мужчин удалось сотрудникам полиции, которые почувствовали запах костра.

Трое мужчин из Киренска 6 июня уехали на моторной лодке вверх по течению реки Киренга до устья реки Моголь за черемшой. Из-за столкновения с утонувшим деревом они потеряли лодку. Без еды мужчины провели в тайге почти пять суток.

В Киренском районе сотрудники полиции обнаружили живыми трех мужчин, пропавших 6 июня. Когда поисковая группа прочесывала акваторию, полицейские почувствовали запах дыма от костра и обнаружили пропавших.

Сейчас мужчины находятся дома.