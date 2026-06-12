В Иркутской области нашли мужчин, пять дней назад ушедших за черемшой

Трое мужчин из Киренска 6 июня уехали на моторной лодке вверх по течению реки Киренга до устья реки Моголь за черемшой. Из-за столкновения с утонувшим деревом они потеряли лодку. Без еды мужчины провели в тайге почти пять суток.