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В Пермском крае проверят приостановку движения электрички из-за оползня

Прокуратура проверит приостановку движения пермской электрички из-за оползня.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 11 июн — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после приостановки движения электрички сообщением Пермь — Чусовская в Пермском крае из-за оползня на железнодорожные пути при непогоде, сообщили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре.

В четверг в пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили, что движение электрички на участке Шибаново — Чусовская в Пермском крае было прервано из-за намывания камней на железнодорожном пути, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Никто не пострадал, схода вагона не было.

«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства», — сказали в ведомстве.