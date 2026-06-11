В Пермском крае проверят приостановку движения электрички из-за оползня

ПЕРМЬ, 11 июн — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после приостановки движения электрички сообщением Пермь — Чусовская в Пермском крае из-за оползня на железнодорожные пути при непогоде, сообщили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре.
В четверг в пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили, что движение электрички на участке Шибаново — Чусовская в Пермском крае было прервано из-за намывания камней на железнодорожном пути, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Никто не пострадал, схода вагона не было.
«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства», — сказали в ведомстве.