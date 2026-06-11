В Пермском крае проверят приостановку движения электрички из-за оползня

В четверг в пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили, что движение электрички на участке Шибаново — Чусовская в Пермском крае было прервано из-за намывания камней на железнодорожном пути, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Никто не пострадал, схода вагона не было.