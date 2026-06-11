«Рада вдохновлять»: Стрелец ответила Собчак, скопировавшей ее образ на Каннах

Журналистка Надежда Стрелец появилась на Каннском кинофестивале в платье от дизайнера Валентина Юдашкина, однако адаптировала его под свой стиль. В оригинальной версии наряд предполагал отсутствие пояса, но ведущая решила акцентировать свою талию. Она завершила образ белыми лодочками. Позже свою интерпретацию этого образа представила журналистка Ксения Собчак.
Стилизация Стрелец вызвала смешанные отзывы в интернете. Многие были недовольны выбором обуви и решением с поясом.
Собчак же дополнительно украсила свой наряд колье и сумкой в форме кота. Подписчики оценили ее стильное решение, хотя некоторые усмотрели в этом попытку задеть Стрелец.
— Ксения Анатольевна — огонь! Рада вас вдохновлять. Этот кейс — яркий пример, что если бренды выберут сотрудничество со мной, они получат поддержку всей индустрии бесплатно, включая Собчак. Без иронии — это очень талантливый троллинг! — написала Стрелец в своих социальных сетях.
В начале июня Собчак ответила на претензии главы Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной, которая упрекнула ее в публикации интервью с блогером Игорем Синяком в День защиты детей. Журналистка подчеркнула, что для нее 1 июня является рабочим днем и она публикует интервью по понедельникам. А вдобавок напомнила, что ее муж, певец Ярослав SHAMAN Дронов «ушел к ней от жены в Год семьи».