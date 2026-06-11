«Рада вдохновлять»: Стрелец ответила Собчак, скопировавшей ее образ на Каннах

В начале июня Собчак ответила на претензии главы Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной, которая упрекнула ее в публикации интервью с блогером Игорем Синяком в День защиты детей. Журналистка подчеркнула, что для нее 1 июня является рабочим днем и она публикует интервью по понедельникам. А вдобавок напомнила, что ее муж, певец Ярослав SHAMAN Дронов «ушел к ней от жены в Год семьи».