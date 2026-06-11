В Оренбуржье высадили около полумиллиона саженцев лесных растений

Лесовосстановление в регионе ведется поэтапно. Всего в этом году планируется восстановить леса на площади более 750 гектаров. Значительная часть работ уже выполнена: за весенний период специалисты высадили растения более чем на 300 гектарах. Для посадок выбирают породы, которые хорошо приживаются в условиях резко континентального климата Оренбуржья. На территории лесного фонда высаживают ясень, вяз, лох, клен, сосну, рябину и желтую акацию.