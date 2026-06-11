В Оренбуржье высадили около полумиллиона саженцев лесных растений

Около полумиллиона саженцев лесных растений высадили в Оренбургской области с начала года, сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона. Работы провели при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
Лесовосстановление в регионе ведется поэтапно. Всего в этом году планируется восстановить леса на площади более 750 гектаров. Значительная часть работ уже выполнена: за весенний период специалисты высадили растения более чем на 300 гектарах. Для посадок выбирают породы, которые хорошо приживаются в условиях резко континентального климата Оренбуржья. На территории лесного фонда высаживают ясень, вяз, лох, клен, сосну, рябину и желтую акацию.
Особое внимание уделяют качеству посадочного материала. Сеянцы выращивают в собственных лесных питомниках области из семян, заготовленных на территории региона. Перед высадкой семена проходят просушку, очистку и проверку качества на лесосеменной станции. Благодаря этому растения лучше адаптированы к местным условиям и имеют более высокие шансы на приживаемость.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.