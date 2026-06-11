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Лариса Вильясте стала гендиректором МХАТ имени Горького

Директор Московского Губернского театра (МГТ) Лариса Вильясте заняла пост генерального директора МХАТ имени Максима Горького вместо заслуженного деятеля искусств России Елены Булуковой. Информация об этом появилась на сайте театра в четверг, 11 июня.

Директор Московского Губернского театра (МГТ) Лариса Вильясте заняла пост генерального директора МХАТ имени Максима Горького вместо заслуженного деятеля искусств России Елены Булуковой. Информация об этом появилась на сайте театра в четверг, 11 июня.

— Обучалась по специальности «Экономика и социология труда» в Иркутском институте народного хозяйства. В 2016 году закончила Высшую школу деятелей сценического искусства Г. Г. Дадамяна по специальности «Менеджер сценического искусства», прошла повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, — говорится на странице Вильясте.

Кроме того, она на протяжении более 25 лет работала в сфере СМИ, рекламы и культуры. В частности, гендиректор МХАТ работала выпускающим редактором ежемесячного клубного журнала «Путь первого» и руководителем рекламного отдела журнала «Семейный бюджет», а также запустила премию в области банковской деятельности «Финансовая жемчужина», передает сайт МХАТ.

Ранее СМИ сообщили, что Елена Булукова покинула должность генерального директора МХАТ, которую она занимала с октября 2025 года.