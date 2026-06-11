Лариса Вильясте стала гендиректором МХАТ имени Горького

Кроме того, она на протяжении более 25 лет работала в сфере СМИ, рекламы и культуры. В частности, гендиректор МХАТ работала выпускающим редактором ежемесячного клубного журнала «Путь первого» и руководителем рекламного отдела журнала «Семейный бюджет», а также запустила премию в области банковской деятельности «Финансовая жемчужина», передает сайт МХАТ.