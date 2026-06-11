Жара может сломать ЧМ-2026: Четверть матчей рискует пройти в тяжёлых условиях

С прошлого чемпионата мира, который проходил в Северной Америке в 1994 году, планета стала теплее примерно на 1,3 градуса по Фаренгейту. При этом частота экстремальной жары в июне и июле в городах, уже принимавших матчи ЧМ, в среднем утроилась. Перед стартом турнира сборная Англии, например, тренировалась под солнцем Майами, чтобы адаптироваться к условиям. Полузащитник Деклан Райс уже говорил, что постоянная жара в США требует привыкания.