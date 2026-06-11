Прокуратура добилась подключения газа в доме во Владимирово

Это не первый случай, когда прокуратура Багратионовского района восстанавливает права граждан на газоснабжение. В феврале 2026 года аналогичная ситуация произошла в посёлке Отважное, где «Калининградгазификация» не уложилась в сроки по договору о технологическом присоединении, заключённому в рамках программы догазификации.