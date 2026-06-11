Прокуратура добилась подключения газа в доме во Владимирово

нарушений со стороны ресурсоснабжающей организации.
Прокуратура Багратионовского района провела проверку после жалобы местного жителя. Выяснилось, что АО «Калининградгазификация» нарушило условия договора на технологическое присоединение — в установленный срок предприятие не выполнило мероприятия по подключению и пуску газа в доме заявителя.
Сотрудники надзорного ведомства внесли руководителю компании представление об устранении нарушений. После этого ситуацию удалось исправить — дом подключили к сети газораспределения.
Это не первый случай, когда прокуратура Багратионовского района восстанавливает права граждан на газоснабжение. В феврале 2026 года аналогичная ситуация произошла в посёлке Отважное, где «Калининградгазификация» не уложилась в сроки по договору о технологическом присоединении, заключённому в рамках программы догазификации.
В программе догазификации газ до границы участка подводят бесплатно. Однако работы на самом участке и внутри дома жители выполняют за свой счёт.
«Калининградгазификация» — ключевой поставщик услуг по подключению к газовым сетям в регионе. В 2025 году компания получила государственные контракты на строительство газопроводов в шести населённых пунктах области, включая Владимирово, на общую сумму более 35 миллионов рублей.
В прокуратуре подчеркнули, что контроль за соблюдением прав граждан в сфере предоставления коммунальных услуг остаётся одним из приоритетных направлений работы.