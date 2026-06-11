Ревнивый калининградец ударил ножом знакомого бывшей девушки

Поводом стала ревность.
Преступление произошло 6 июня в подъезде жилого дома на улице Нансена. По версии следствия, мужчина встретил знакомого своей бывшей девушки и на почве ревности нанёс ему ножевое ранение.
В результате потерпевший получил травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Прокуратура Московского района признала возбуждение уголовного дела законным. Статья — пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Она предполагает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
На время следствия обвиняемый заключён под стражу. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.
Уголовные дела на почве ревности с применением оружия — не редкость для Калининграда. В 2023 году суд вынес приговор местному жителю, который ударил ножом соперника в шею и предплечье, также получив статью за тяжкий вред здоровью. В 2025 году был осуждён калининградец, который ранил ножом знакомого своей возлюбленной во время застолья — его приговорили к 2,5 года колонии.