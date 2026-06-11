Ревнивый калининградец ударил ножом знакомого бывшей девушки

Уголовные дела на почве ревности с применением оружия — не редкость для Калининграда. В 2023 году суд вынес приговор местному жителю, который ударил ножом соперника в шею и предплечье, также получив статью за тяжкий вред здоровью. В 2025 году был осуждён калининградец, который ранил ножом знакомого своей возлюбленной во время застолья — его приговорили к 2,5 года колонии.