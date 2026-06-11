Под Калининградом в ДТП пострадал 14-летний подросток

Авария случилась в 19:10 на 8,6 километре трассы, на территории Гурьевского района. По предварительным данным Госавтоинспекции, столкнулись автомобили Audi и Nissan. Тяжёлые травмы получил 14-летний пассажир, находившийся в Audi. Медики оказали ему необходимую помощь. Информация о состоянии подростка и характере полученных повреждений пока не раскрывается.