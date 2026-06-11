Под Калининградом в ДТП пострадал 14-летний подросток

Литвой" произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал 14-летний подросток.
Авария случилась в 19:10 на 8,6 километре трассы, на территории Гурьевского района. По предварительным данным Госавтоинспекции, столкнулись автомобили Audi и Nissan. Тяжёлые травмы получил 14-летний пассажир, находившийся в Audi. Медики оказали ему необходимую помощь. Информация о состоянии подростка и характере полученных повреждений пока не раскрывается.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняются причины столкновения и степень вины каждого из водителей.
Трасса А-229 — одна из ключевых магистралей Калининградской области, связывающая областной центр с восточными районами региона и литовской границей.
По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.