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Под Калининградом в ДТП пострадал 14-летний подросток

Вечером 10 июня на федеральной трассе А-229 "Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с.

Источник: Kaliningradnews

Литвой" произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал 14-летний подросток.

Авария случилась в 19:10 на 8,6 километре трассы, на территории Гурьевского района. По предварительным данным Госавтоинспекции, столкнулись автомобили Audi и Nissan. Тяжёлые травмы получил 14-летний пассажир, находившийся в Audi. Медики оказали ему необходимую помощь. Информация о состоянии подростка и характере полученных повреждений пока не раскрывается.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняются причины столкновения и степень вины каждого из водителей.

Трасса А-229 — одна из ключевых магистралей Калининградской области, связывающая областной центр с восточными районами региона и литовской границей.

По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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