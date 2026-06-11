В Калининграде выписали маму и младенца, спасённого семью переливаниями крови ещё в утробе

её новорождённого сына. Мальчика врачи спасали ещё до рождения — с 21-й недели беременности ему провели семь внутриутробных переливаний крови.
Причина — тяжёлый резус-конфликт с матерью, который вызвал у плода гемолитическую болезнь и критическую анемию. Единственным шансом спасти ребёнка было экстренное высокотехнологичное вмешательство.
Ситуация осложнялась крайне ранним сроком. На 21-й неделе диаметр вены пуповины составляет всего 4−5 миллиметров. Ошибка на миллиметр могла стать роковой.
Сложнейшую процедуру под УЗ-навигацией в январе 2026 года провели заведующий акушерским физиологическим отделением перинатального центра Николай Никишов и главный внештатный специалист по пренатальной диагностике Антон Панов.
Беременность удалось сохранить и пролонгировать почти до доношенного срока. 11 мая на 36-й неделе сделали кесарево сечение. Мальчик родился весом 2640 граммов и ростом 46 сантиметров. Уже после рождения ему потребовалось ещё два переливания крови.
Сегодня, 10 июня, маму и малыша выписали домой в окружении большой семьи. Ребёнок останется под наблюдением педиатра и специалистов кабинета катамнеза перинатального центра.
Николай Никишов, который первым в Калининградской области начал заниматься фетальной хирургией, назвал эту выписку огромной радостью для всей команды. «Когда мы шли на первую операцию на 21-й неделе, риски были колоссальными. Но благодаря опыту, выверенности действий и, конечно, настрою самой мамы, всё получилось. Ради таких моментов мы и работаем», — сказал он.