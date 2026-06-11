В Калининграде выписали маму и младенца, спасённого семью переливаниями крови ещё в утробе

Николай Никишов, который первым в Калининградской области начал заниматься фетальной хирургией, назвал эту выписку огромной радостью для всей команды. «Когда мы шли на первую операцию на 21-й неделе, риски были колоссальными. Но благодаря опыту, выверенности действий и, конечно, настрою самой мамы, всё получилось. Ради таких моментов мы и работаем», — сказал он.