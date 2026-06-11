В Дуванском районе Башкирии прошел праздник «Сабантуй — 2026»

Праздник «Сабантуй — 2026» прошел у реки Ай в Дуванском районе Республики Башкортостан. Мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципального района Дуванский район.
На мероприятии работали подворья сельских поселений, выставки декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. Кроме того, для участников и гостей организовали соревнования по национальной борьбе куреш, конные скачки, турниры по мини-футболу и волейболу, а также другие виды спортивных активностей. Для детей подготовили игровые площадки и развлекательные конкурсы.
«Сабантуй — это праздник, который объединяет людей, сохраняет лучшие народные традиции и воспитывает уважение к труду. Мы гордимся нашими земляками, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие района и республики. Такие мероприятия помогают укреплять дружбу между народами и сохранять культурное наследие для будущих поколений», — отметил глава администрации Дуванского района Айдар Абдуллин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.