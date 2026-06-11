В Дуванском районе Башкирии прошел праздник «Сабантуй — 2026»

На мероприятии работали подворья сельских поселений, выставки декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. Кроме того, для участников и гостей организовали соревнования по национальной борьбе куреш, конные скачки, турниры по мини-футболу и волейболу, а также другие виды спортивных активностей. Для детей подготовили игровые площадки и развлекательные конкурсы.