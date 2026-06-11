В селе Тимоново Белгородской области отремонтируют улицу Костевка

Улицу Костевка отремонтируют в селе Тимоново Белгородской области, сообщили в администрации Валуйского городского округа. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Обновление затронет участок протяженностью 1,52 км. Специалисты уже приступили к работам. Сейчас они укладывают новое асфальтобетонное покрытие в два слоя. После этого на участке обустроят обочины, нанесут дорожную разметку и установят новые знаки. Кроме того, проект предусматривает восстановление тротуаров и пешеходных зон. Завершить ремонт планируют к концу августа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.