«Женщина, отойдите, пожалуйста»: Тутберидзе рассказала о конфликте с Рудковской

Она объяснила, что в их группе существует только системный подход, а не принуждение: если спортсмен заявляет «не хочу, не буду», всем заранее понятно, к каким провалам на соревнованиях это приведёт. Тутберидзе привела аналогию со школой, где за несданную контрольную ставят двойку, и никто не называет это жестокостью, — почему же у фигуристов не должно быть аналогичных требований.