«Самая красивая девочка планеты» раскрыла правду, как получила этот статус

Ведущая детской телепередачи и блогер много лет назад получила титул «самой красивой девочкой планеты». Этот звание закрепилось за ней в мире моды на многие годы. Впрочем, многие задаются вопросом, а как именно вышло, что титул «самой красивой» в мире достался россиянке? Завесу тайны сама подросшая героиня Анастасия Князева приоткрыла «МК», появившись на светской премьере.