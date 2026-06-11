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«Самая красивая девочка планеты» раскрыла правду, как получила этот статус

Ведущая детской телепередачи и блогер много лет назад получила титул «самой красивой девочкой планеты». Этот звание закрепилось за ней в мире моды на многие годы. Впрочем, многие задаются вопросом, а как именно вышло, что титул «самой красивой» в мире достался россиянке? Завесу тайны сама подросшая героиня Анастасия Князева приоткрыла «МК», появившись на светской премьере.

Ведущая детской телепередачи и блогер много лет назад получила титул «самой красивой девочкой планеты». Этот звание закрепилось за ней в мире моды на многие годы. Впрочем, многие задаются вопросом, а как именно вышло, что титул «самой красивой» в мире достался россиянке? Завесу тайны сама подросшая героиня Анастасия Князева приоткрыла «МК», появившись на светской премьере.