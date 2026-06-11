В Гудермесском районе Чечни отремонтируют более 55 км водопроводных сетей

Более 55 км водопроводных сетей отремонтируют в Гудермесском районе Чеченской Республики. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
«В текущем году в селах Гудермесского района ЧР активно продолжаются мероприятия по обновлению инженерных сетей. По итогам всех работ качество водоснабжения улучшится для трех тысяч человек», — отметил заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Чеченской Республики Лом-Али Бериев.
Завершить работы планируют до конца 2026 года. Напомним, что в 2025 году в Чеченской Республике уже построили и реконструировали объекты теплоснабжения в Грозном, а также системы водоснабжения и водоотведения в Шатойском, Гудермесском и Шелковском районах. Благодаря этому условия жизни улучшились более чем для 34 тысяч человек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.