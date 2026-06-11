В Гудермесском районе Чечни отремонтируют более 55 км водопроводных сетей

Завершить работы планируют до конца 2026 года. Напомним, что в 2025 году в Чеченской Республике уже построили и реконструировали объекты теплоснабжения в Грозном, а также системы водоснабжения и водоотведения в Шатойском, Гудермесском и Шелковском районах. Благодаря этому условия жизни улучшились более чем для 34 тысяч человек.