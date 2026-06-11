Жители Нижнего Новгорода пожаловались Бастрыкину на будущий логистический центр

По словам местных жителей, участок, где планируется разместить объект, ранее рассматривался для жилой застройки и создания зеленой зоны. Однако впоследствии территория получила промышленное назначение. Горожане утверждают, что развитие района происходит без учета их мнения, а необходимая социальная и транспортная инфраструктура до сих пор не создана.