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Девочка-богатырь появилась на свет во Владивостоке

В роддоме № 3 во Владивостоке во вторник, 9 июня, родилась девочка весом 5020 граммов. У ее 37-летней матери уже подрастают две дочки, которые также весили более четырех килограммов в момент рождения, и обе появились на свет путем кесарева сечения. Об этом в четверг, 11 июня, рассказали в пресс-службе учреждения.

В роддоме № 3 во Владивостоке во вторник, 9 июня, родилась девочка весом 5020 граммов. У ее 37-летней матери уже подрастают две дочки, которые также весили более четырех килограммов в момент рождения, и обе появились на свет путем кесарева сечения. Об этом в четверг, 11 июня, рассказали в пресс-службе учреждения.

— Учитывая сочетание крупного плода с двумя рубцами на матке, врачи приняли решение о плановом оперативном вмешательстве, чтобы обеспечить максимальную безопасность мамы и малыша. Операция прошла успешно: ребенок родился здоровым, а мама чувствует себя хорошо. От всей души поздравляем семью с пополнением! — говорится в сообщении.

Главный врач Родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная подчеркнула, что гордится командой врачей и матерью, которая перенесла операцию. Также специалист пожелала девочке расти крепкой и здоровой, а ее родительнице — скорейшего восстановления и «безграничного счастья в большой семье», передает Telegram-канал роддома.

В американском штате Флорида родился ребенок весом 6,5 килограмма, что существенно превышает средние показатели для новорожденных и стало рекордом для медицинского учреждения.