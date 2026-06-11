Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств

По мере того, как расширялась редакция, а к тому времени в информагентстве работало уже больше десяти человек, умещаться в маленьких комнатах старого здания становилось все проблематичнее. Однако поводом для срочной смены офиса послужило не это, а одно происшествие. Неизвестные пытались поджечь дверь офиса редакции. Это случилось в конце декабря 2011 года. Кто-то подкатил шину ко входу и поджег ее. Дверь обгорела, и лишь чудом не вспыхнуло все деревянное двухэтажное здание. Руководство информагентства могло лишь предположить, что кто-то таким образом пытался свести счеты с ведущим на тот момент региональным информагентством.