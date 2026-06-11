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Движение по Сормовскому шоссе ограничат из-за ремонта павильона метро

Движение будет доступно по одной полосе в сторону ул. Коминтерна.

В Нижнем Новгород ограничат движение по Сормовскому шоссе. Об этом сообщили в администрации города.

Движение сузят в районе станции метро «Буревестник». Это связано с ремонтом назвемного павильона. Движение будет доступно по одной полосе в сторону ул. Коминтерна.

Ограничения будут действовать с 07:00 15 июня до 23:59 15 июля 2026.

Ранее сообщалось, что парковку на улице Ульянова запретят в Нижнем Новгороде с 24 июня.

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