Движение по Сормовскому шоссе ограничат из-за ремонта павильона метро

В Нижнем Новгород ограничат движение по Сормовскому шоссе. Об этом сообщили в администрации города.
Движение сузят в районе станции метро «Буревестник». Это связано с ремонтом назвемного павильона. Движение будет доступно по одной полосе в сторону ул. Коминтерна.
Ограничения будут действовать с 07:00 15 июня до 23:59 15 июля 2026.
Ранее сообщалось, что парковку на улице Ульянова запретят в Нижнем Новгороде с 24 июня.
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