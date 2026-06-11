Тайны клада Кузнецовых: опубликованы фото с выставки «Семейные ценности»

25 ювелирных украшений представлены в экспозиции выставки «Семейные ценности» (12+), которая открылась в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде 11 июня.
Экспонаты, размещенные в двух небольших комнатах музея, отражают историю клада купеческой семьи Кузнецовых. Один из домов этой известной династии предпринимателей располагался на улице Малая Покровская (сейчас в нем размещается военно‑медицинская служба УФСБ России по Нижегородской области). Именно в нем была найдена небольшая коробочка из‑под туалетного мыла, где были спрятаны драгоценности.
В экспозиции представлены браслеты, серьги, золотые часовые цепи, брошь‑лунница, перстни с большими бриллиантами и рубинами, золотой шатлен с брелоком и инициалами хозяина дома «ФК» (Филитёр Кузнецов). Особая ценность — обручальные кольца владельца особняка и его супруги Валентины Васильевны. На их внутренней стороне выгравированы имена и дата венчания: 7 февраля 1900 года. Также найдены серебряные солонки, завернутые в выпуск газеты «Новое время» от 24 июня 1917 года.
Экспозиция не ограничится демонстрацией клада — она повествует о судьбе династии, члены которой смогли сколотить миллионные капиталы.
К открытию выставки также была выпущена книга «Кузнецовы. Сага о желнинских миллионерах» (12+) и снят одноименный фильм (12+).
«Фильм бы снят в короткие сроки, — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. — Он рассказывает невероятную истории семьи Кузнецовых. Это важно знать в современной России».
Он поблагодарил органы госбезопасности за содействие в реализации проекта.
«В результате все сделано четко и профессионально. Это большой вклад в историю нашего региона, в открытие его новых страниц», — добавил Беркович.
Директор Нижегородского музея‑заповедника (НМЗ) Юрий Филиппов напомнил, что клады бывают разные. В их числе — очень редкие, состоящие сплошь из драгоценных металлов и драгоценных камней. Как раз такой клад и наши в бывшем особняке Кузнецовых.
«Еще он относится к разряду революционных кладов, — добавил Филиппов. — Люди прятали то, что не могли увезти с собой в эмиграцию. Любопытно, что впоследствии в этом доме жили люди, но о кладе никто из них не говорил».
Глава музея отметил, что несмотря на написанную книгу, научная работа по изучению клада и истории династии Кузнецовых продолжается.
Заведующая отделом истории Нижегородского музея-заповедника Татьяна Кузьмина напомнила, что в собрании музея-заповедника есть несколько подобных кладов. В их числе, например, клад князей Абамелек-Лазаревых, обнаруженный в доходном доме по улице Рождественская, 46 в 1918 году. Еще более широко известен клад, найденный в особняке Каменских на Верхне-Волжской набережной в 1973 году. Он включает почти 700 предметов декоративно-прикладного искусства из фарфора, серебра, а также личные дневники, альбомы, которые представляет невероятную ценность.
«Старые особняки, безусловно, хранят ещё много тайн, — говорит Татьяна Кузьмина. — В Нижнем Новгороде проживало много известных семей. Перед нами стоит задача — воскресить память о них. И это помогают сделать предметы из кладов. Эти ювелирные украшения представляют большую материальную ценностью. Хотя для нас, музейщиков, любой предмет равнозначен, потому что он — кусочек истории, который мы восстановили».
Одним из гостей в день открытия выставки был коллекционер, меценат и предприниматель Андрей Щербинин. По его словам, уникальность данного вклада состоит еще и в том, что здесь фактически воссоединилась семья. Речь идёт о трёх братьях Кузнецов, которые раньше жили в Нижнем Новгороде.
«Два брата продолжили бизнес отца, а третий брат, который тоже вроде должен был бизнесом заниматься, решил стать художником и уехал во Францию. Братья ему по мере возможности помогали; он жил, собственно говоря, на деньги, которые ему перечисляли. Зато во Франции он стал знаменитым художником, его даже называли русским Мане, последним импрессионистом. Насколько мы знаем из архивов, последний раз братья встречались в 1913 году, и с тех пор не виделись. И вот сейчас в Нижнем Новгороде произошло это удивительное событие, когда они фактически воссоединились. В одном зале с драгоценностями висят и картины Константина Кузнецова», — обратил внимание Щербинин.
Живописные полотна Константина Кузнецова — брата Филитёра, талантливого художника, — стали дополнением к выставке.
«Это уникальная история. Лет 10 назад нам уже попадали в руки картины Константина Кузнецова. Мы тогда даже не знали, что это за художник. Стали в архивах искать информацию и выяснили, кто это такой. Постепенно стали заниматься восстановлением его наследия и собрали большую коллекцию — больше четырёхсот работ, которые сейчас есть сейчас в фонде. Добавлю, что это чисто благотворительная, музейная история, то есть продажами картин мы не занимаемся», — заключил коллекционер.