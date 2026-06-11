Тайны клада Кузнецовых: опубликованы фото с выставки «Семейные ценности»

«Два брата продолжили бизнес отца, а третий брат, который тоже вроде должен был бизнесом заниматься, решил стать художником и уехал во Францию. Братья ему по мере возможности помогали; он жил, собственно говоря, на деньги, которые ему перечисляли. Зато во Франции он стал знаменитым художником, его даже называли русским Мане, последним импрессионистом. Насколько мы знаем из архивов, последний раз братья встречались в 1913 году, и с тех пор не виделись. И вот сейчас в Нижнем Новгороде произошло это удивительное событие, когда они фактически воссоединились. В одном зале с драгоценностями висят и картины Константина Кузнецова», — обратил внимание Щербинин.