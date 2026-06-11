В городе Абдулино в Оренбуржье прошла Всероссийская массовая велогонка

Всероссийская массовая гонка прошла в городе Абдулино Оренбургской области, сообщили в администрации Абдулинского муниципального округа. Мероприятие организовали при поддержке государственной программы «Спорт России».
Площадкой для соревнований стала спортивная база «Восточная», расположенная в лесном массиве. Там собрались любители велоспорта, сторонники здорового образа жизни, семейные команды и самые юные участники. Перед началом заездов для них провели велопарад. А по итогам соревнований победителей и призеров наградили грамотами и сладкими призами.
«Очень рада сегодня отметить, что велосипедное движение в нашем муниципальном образовании успешно развивается. Количество людей, которые не представляют свою жизнь без спорта и активности, неуклонно растет», — сказала начальник отдела молодежной, социальной политики и спорта администрации Абдулинского муниципального округа Екатерина Куприянова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.