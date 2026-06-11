В Ростовской области ГИБДД усилит контроль за мотоциклистами

Отмечается, что инспекторы усилят контроль за выявлением водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, и пресечением грубых нарушений правил дорожного движения. Под контроль попадет агрессивное вождение и соблюдение требований безопасности владельцами мототранспорта.