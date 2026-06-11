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В Ростовской области ГИБДД усилит контроль за мотоциклистами

Госавтоинспекция Ростовской области с 12 по 14 июня проводит операцию «Мотобезопасность». В рамках мероприятия сотрудники переходят на усиленный режим службы, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Госавтоинспекция Ростовской области с 12 по 14 июня проводит операцию «Мотобезопасность». В рамках мероприятия сотрудники переходят на усиленный режим службы, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что инспекторы усилят контроль за выявлением водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, и пресечением грубых нарушений правил дорожного движения. Под контроль попадет агрессивное вождение и соблюдение требований безопасности владельцами мототранспорта.

Отдельное внимание уделят несовершеннолетним, которые управляют мототехникой без водительского удостоверения.