«Меркель была права»: в Германии рассказали, когда Европа упустила шанс на диалог с Россией

«Позвольте напомнить, что последнее заседание Европейского совета, на котором присутствовала Ангела Меркель, состоялось в 2021 году. Это было до начала конфликта. Тогда Меркель сказала своим коллегам, что нам нужно собрать небольшую группу и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По правде говоря, она была права», — указал дипломат.