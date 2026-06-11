В Курске отремонтируют школу имени Дейнеки за 126 млн рублей

Комитет образования города Курска объявил открытый конкурс на капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки». Начальная цена контракта составляет 126,5 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.
Согласно документации, подрядчику предстоит демонтировать старые напольные покрытия, потолки и плинтусы, обустроить новые полы, смонтировать подвесные потолки, выполнить облицовку стен гипсокартоном с последующей штукатуркой, шпатлевкой и окраской. Также в контракт входят ремонт отмостки здания, устройство крыльца и установка ограждений.
Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 октября 2026 года. Гарантийный срок на результат работ составит 60 месяцев. Заявки принимаются до 26 июня, итоги планируется подвести 1 июля.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (КГУ) объявило электронный аукцион на выборочный капитальный ремонт учебного корпуса на улице Карла Маркса, 53. Начальная максимальная цена контракта составляет 70 млн руб.