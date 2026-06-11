В Курске отремонтируют школу имени Дейнеки за 126 млн рублей

Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 октября 2026 года. Гарантийный срок на результат работ составит 60 месяцев. Заявки принимаются до 26 июня, итоги планируется подвести 1 июля.