F&F: Употребление яблок хорошо влияет на уровень сахара и состояние сосудов

Регулярное употребление яблок может положительно сказаться на уровне сахара в крови, состоянии сосудов и кишечной микрофлоре. К такому выводу пришли исследователи после 38 клинических испытаний. Результаты работы были опубликованы в журнале Food & Function (F&F).
Авторы исследования рассмотрели как свежие яблоки, так и продукты на их основе. В краткосрочных экспериментах ученые в основном изучали влияние фрукта на уровень глюкозы после приема пищи и антиоксидантную защиту организма. Более продолжительные исследования фокусировались на показателях сердечно-сосудистого здоровья, воспалительных процессах, окислительном стрессе и составе кишечной микробиоты.
Анализ показал, что яблоки могут улучшать контроль над уровнем сахара в крови, повышать антиоксидантную активность и поддерживать нормальную работу сосудистого эндотелия — внутреннего слоя сосудов, отвечающего за их эластичность и функционирование. Кроме того, при длительном потреблении наблюдались признаки улучшения состава кишечной микрофлоры.
Тем не менее исследователи подчеркивают, что существующих данных пока недостаточно для окончательных выводов. Однако ученые подтверждают, что яблоки остаются важным элементом здорового питания благодаря содержанию клетчатки, витаминов и биологически активных веществ, их потенциальная польза для обмена веществ требует дальнейшего изучения, говорится в материале.
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