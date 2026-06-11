Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шелковском районе Чечни отремонтируют 6 километров дороги

Она связывает районный центр, станицу Каргалинскую, село Сары-Су, поселок Восход и другие населенные пункты.

Дорогу Каргалинская — Сары-Су — Восход — гр. Дагестана отремонтируют в Шелковском районе Чеченской Республики, сообщили в министерстве автомобильных дорог региона. Работы организовали при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонт охватывает участок с 0 по 6 километр. Сейчас на объекте устраивают земляное полотно и основание дорожного покрытия. Завершить работы планируется в 2027 году.

Отмечается, что дорога имеет большое значение для Шелковского района, где проживает около 75 тыс. человек. Она связывает станицу Шелковскую, станицу Каргалинскую, село Сары-Су, поселок Восход и другие населенные пункты. Трасса обеспечивает жителям доступ к социальным объектам, рабочим местам и необходимым услугам, а также помогает развитию местной экономики.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше