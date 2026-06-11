В Шелковском районе Чечни отремонтируют 6 километров дороги

Дорогу Каргалинская — Сары-Су — Восход — гр. Дагестана отремонтируют в Шелковском районе Чеченской Республики, сообщили в министерстве автомобильных дорог региона. Работы организовали при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ремонт охватывает участок с 0 по 6 километр. Сейчас на объекте устраивают земляное полотно и основание дорожного покрытия. Завершить работы планируется в 2027 году.
Отмечается, что дорога имеет большое значение для Шелковского района, где проживает около 75 тыс. человек. Она связывает станицу Шелковскую, станицу Каргалинскую, село Сары-Су, поселок Восход и другие населенные пункты. Трасса обеспечивает жителям доступ к социальным объектам, рабочим местам и необходимым услугам, а также помогает развитию местной экономики.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.