В Шелковском районе Чечни отремонтируют 6 километров дороги

Отмечается, что дорога имеет большое значение для Шелковского района, где проживает около 75 тыс. человек. Она связывает станицу Шелковскую, станицу Каргалинскую, село Сары-Су, поселок Восход и другие населенные пункты. Трасса обеспечивает жителям доступ к социальным объектам, рабочим местам и необходимым услугам, а также помогает развитию местной экономики.