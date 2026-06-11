Трамп заявил, что отменил анонсированные утром удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп, только утром 11 июня утверждавший, что ночью 12 июня разбомбит Иран «к чертовой матери», снова отказался от своих слов. На этот раз американский лидер заявил, что отменил запланированные удары по иранским территориям, но как долго продлится это решение, и не будет ли оно отменено снова через несколько часов — не ясно.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп пять часов назад заявлял о планах нанести «мощные удары» по Ирану и захватить остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры для контроля мировых рынков нефти, как это было сделано с Венесуэлой.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше