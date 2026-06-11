Трамп заявил, что отменил анонсированные утром удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп, только утром 11 июня утверждавший, что ночью 12 июня разбомбит Иран «к чертовой матери», снова отказался от своих слов. На этот раз американский лидер заявил, что отменил запланированные удары по иранским территориям, но как долго продлится это решение, и не будет ли оно отменено снова через несколько часов — не ясно.