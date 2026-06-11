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В Перми 13 июня простятся с бывшим директором лицея № 2 Зинаидой Белых

До своего юбилея Зинаида Дмитриевна не дожила 9 дней.

Источник: Комсомольская правда

На 85-м году жизни скончалась Зинаида Дмитриевна Белых — Почётный гражданин города Перми.

— За 9 дней до своего 85- летнего юбилея ушла из жизни Зинаида Дмитриевна Белых. Почетный гражданин города Перми, Заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат химических наук, Мастер спорта СССР по баскетболу. Ученый, изобретатель, педагог, спортсмен, организатор. А для меня, моего брата и для наших семей — лучшая в мире Мама и Бабушка, — написал на своей странице ВКонтакте сын Зинаиды Дмитриевны и экс-замглавы Прикамья Никиты Белых.

О смерти Зинаиды Дмитриевны также в своем телгерам-канадле написал мэр города Эдуард Соснин. Он отметил, что вся ее профессиональная деятельность была связана с развитием науки и образования в Перми. Зинаида Дмитриевна являлась автором более ста научных работ и изобретений, активно занималась вопросами совершенствования образовательного процесса.

Прощание с Зинаидой Белых состоится 13 июня в 10 часов в КДЦ на Куйбышева, 14.

Отпевание пройдет в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на улице Ленина, 48, в 11.30.