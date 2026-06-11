В Перми 13 июня простятся с бывшим директором лицея № 2 Зинаидой Белых

— За 9 дней до своего 85- летнего юбилея ушла из жизни Зинаида Дмитриевна Белых. Почетный гражданин города Перми, Заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат химических наук, Мастер спорта СССР по баскетболу. Ученый, изобретатель, педагог, спортсмен, организатор. А для меня, моего брата и для наших семей — лучшая в мире Мама и Бабушка, — написал на своей странице ВКонтакте сын Зинаиды Дмитриевны и экс-замглавы Прикамья Никиты Белых.