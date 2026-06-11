Новый Центр здоровья с бесплатной диагностикой открылся в Нижнем Новгороде

Как отметили в региональном Минздраве, сегодня в области активно развивают профилактическое направление здравоохранения и создают условия для активного долголетия жителей. Записаться на обследование можно через «Портал пациента Нижегородской области». Сейчас в регионе работают 15 Центров здоровья для взрослых, семь из них расположены в Нижнем Новгороде.