В Ибреси в Чувашии прошел этап семейного фестиваля по финграмотности

Отмечается, что в муниципальном этапе приняли участие пять семей. Победителем стала семья Антоновых. Сначала они ответили на вопросы финансового квиза «Сохраняй и приумножай», затем разобрали ситуации в игре «Риски и страховка», а завершили состязание творческим инвест-практикумом «Инвестиционные корзины». Все семьи получили дипломы, сертификаты и ценные подарки.