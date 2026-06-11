В Ибреси в Чувашии прошел этап семейного фестиваля по финграмотности

Муниципальный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций прошел 5 июня в поселке Ибреси Чувашской Республики. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации Ибресинского муниципального округа.
Фестиваль был посвящен повышению финансовой грамотности семей, а также укреплению ответственного отношения к бюджету. Площадкой для мероприятия стала Центральная модельная библиотека. Там для гостей подготовили книжную выставку «Через книги в мир финансов». На ней представили издания о семейном бюджете, основах инвестирования и финансовой безопасности.
Отмечается, что в муниципальном этапе приняли участие пять семей. Победителем стала семья Антоновых. Сначала они ответили на вопросы финансового квиза «Сохраняй и приумножай», затем разобрали ситуации в игре «Риски и страховка», а завершили состязание творческим инвест-практикумом «Инвестиционные корзины». Все семьи получили дипломы, сертификаты и ценные подарки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.