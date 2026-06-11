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В Ростове отметят день рождения Анонимных Алкоголиков

В Ростовской области действуют 26 групп Анонимных Алкоголиков.

Источник: Комсомольская правда

В субботу в Донской столице состоится мероприятие в честь 91 годовщины сообщества Анонимных Алкоголиков. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили участники организации.

Сообщество Анонимных Алкоголиков появилось в Америке 10 июня 1935 года. Его создали два пьяницы — Билл Уилсон и Боб Смит, которые поняли, что противостоять болезни гораздо легче вместе. Позже идею взяли на вооружение в других странах, включая Россию. В Ростовской области действуют 26 групп Анонимных Алкоголиков, из них 16 — в Донской столице.

В честь 91-й годовщины участники сообщества проведут большое собрание, на котором поделятся личным опытом борьбы с зависимостью. Также в программе — чаепитие, настольные игры, дискотека.

Обратиться за бесплатной помощью можно по номеру горячей линии Анонимных Алкоголиков в Ростовской области: 8−952−589−90−23.

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