В Ростове отметят день рождения Анонимных Алкоголиков

Сообщество Анонимных Алкоголиков появилось в Америке 10 июня 1935 года. Его создали два пьяницы — Билл Уилсон и Боб Смит, которые поняли, что противостоять болезни гораздо легче вместе. Позже идею взяли на вооружение в других странах, включая Россию. В Ростовской области действуют 26 групп Анонимных Алкоголиков, из них 16 — в Донской столице.