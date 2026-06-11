ГИМС: на пляжах области будут работать более 300 спасателей

«У нас планируется работа более трёхсот матросов-спасателей, основная составляющая будет муниципальная, и вся нагрузка, по сути, ложится по обеспечению безопасности на них. В прошлом году примерно такое же количество спасателей было на пляже, и вот ими была оказана помощь практически тысяче человек. Кроме этого, функционирует наша федеральная составляющая», — рассказал Козлов.