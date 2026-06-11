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ГИМС: на пляжах области будут работать более 300 спасателей

Продолжаются проверки пляжей﻿ на предмет наличия документов о получении спасателями должной квалификации.

Обеспечивать безопасность на пляжах Калининградской области в купальный сезон —2026 будут свыше 300 спасателей. Об этом в четверг, 11 июня, на пресс-конференции в информационном центре ТАСС Калининград сообщил заместитель руководителя территориального органа — главный государственный инспектор по маломерным судам Сергей Козлов.

«У нас планируется работа более трёхсот матросов-спасателей, основная составляющая будет муниципальная, и вся нагрузка, по сути, ложится по обеспечению безопасности на них. В прошлом году примерно такое же количество спасателей было на пляже, и вот ими была оказана помощь практически тысяче человек. Кроме этого, функционирует наша федеральная составляющая», — рассказал Козлов.

Инспектор добавил, что продолжаются проверки пляжей на предмет наличия документов о получении спасателями должной квалификации. В случае повторного обнаружения отсутствия спасательного обеспечения прокуратурой выдается запрет на эксплуатацию объекта. «У нас штрафных санкций не предусмотрено», — пояснил Козлов.

Ранее пресс-служба мэрии сообщила об открытии 7 спасательных постов к купальному сезону в Калининграде — трех на Голубых озёрах и по одному на Шенфлизе, Карповском, Пелавском и пляже «Мечта».

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