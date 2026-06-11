«Сумки — это про “казаться”: Гордон припомнила Брухуновой скандал с подделками

— Девочки, сейчас кое-что скажу. Только вы не обижайтесь. Сидит одна умная богатая тетенька. Откуда деньги взяла, не знаю: может, умер кто-то, может, сама заработала — понятия не имею, да мне и все равно. И рассуждает на тему: «почему нельзя покупать паленые сумки». Говорит она следующее: «Я про быть, а не про казаться. Поэтому у меня только настоящие сумки». Давайте закроем вопрос навсегда! Сумки «паль и не паль» — это всегда про «казаться», — заявила Гордон в видео.