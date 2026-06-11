«Сумки — это про “казаться”: Гордон припомнила Брухуновой скандал с подделками

В прошлом году юрист Екатерина Гордон публично раскритиковала жену комика Евгения Петросяна Татьяну Брухунову за то, что та унижает девушек, покупающих подделки люксовых брендов. В своем Telegram-канале юрист снова решила вернуться к этой теме.
Гордон записала видео, в котором заявила, что по-прежнему не согласна с Брухуновой.
— Девочки, сейчас кое-что скажу. Только вы не обижайтесь. Сидит одна умная богатая тетенька. Откуда деньги взяла, не знаю: может, умер кто-то, может, сама заработала — понятия не имею, да мне и все равно. И рассуждает на тему: «почему нельзя покупать паленые сумки». Говорит она следующее: «Я про быть, а не про казаться. Поэтому у меня только настоящие сумки». Давайте закроем вопрос навсегда! Сумки «паль и не паль» — это всегда про «казаться», — заявила Гордон в видео.
В прошлом году Брухунова раскритиковала женщин, которые покупают подделки вещей люксовых брендов, заявив, что тем самым показывают себя в глупом виде. На эти слова резко отреагировала российская певица и журналистка Катя Гордон, заявив, что супруга Петросяна сама покупала такие вещи до того, как вышла замуж. В ответ на критику Брухунова опубликовала пост, в котором заявила, что не обращает внимания на подобный хейт в ее сторону, но при этом со злой иронией назвала Гордон «помойкой», которая «на нее разлилась».