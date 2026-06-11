ЕР продолжит заниматься темой социальной газификации, заявил Медведев

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. «Единая Россия» продолжит заниматься темой социальной газификации, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию Народной программы «Единой России».
«Социальная газификация — тема, безусловно, весьма и весьма актуальная… На самом деле, это действительно (повышает — ред.) качество жизни и на селе, и в небольших городах, там, где, собственно, газа не было. Значит, продолжим заниматься», — сказал Медведев.
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