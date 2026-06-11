Белорусский онколог сказал, стоит ли лечить рак за границей

«Это не наша вина, я бы сказал даже больше. Это бизнес, который компания не хочет продавать сюда — даже не санкции, просто бизнес, — заметил Поляков. — Но это не значит, что мы без роботизированной хирургии не сделаем то же самое руками человека. Ведь это не тот робот, где вы нажали кнопку на роботе-пылесосе, и он сам поехал все убирать. Здесь все равно есть человек, который управляет, использует определенные манипуляторы».