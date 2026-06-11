Белорусский онколог сказал, стоит ли лечить рак за границей

Директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков сказал в эфире телеканала ОНТ, стоит ли лечить рак за границей.
По его словам, в абсолютном большинстве ситуаций белорусские врачи могут помочь человеку при помощи так называемого радикального лечения.
«Не обязательно первая-вторая стадия, и в третьей, и в четвертой мы имеем такие случаи. И эти методы радикального лечения практически ничем не отличаются от того, что есть за рубежом: хирургия, стандартная лучевая терапия, химиотерапия и так далее», — рассказал Сергей Поляков.
Но в безнадежных ситуациях, заметил онколог, на человека часто влияет маркетинг:
«Люди цепляются за последнюю соломинку и пытаются собрать деньги, что-то продать, поехать лечиться за границу. Но в 99% случаев, к сожалению, они не получают того максимального эффекта, который хотели бы».
Врач отметил, что в ряде стран имеются достаточно хорошо прорекламированные технологии. Например, роботизированная хирургия.
«Это не наша вина, я бы сказал даже больше. Это бизнес, который компания не хочет продавать сюда — даже не санкции, просто бизнес, — заметил Поляков. — Но это не значит, что мы без роботизированной хирургии не сделаем то же самое руками человека. Ведь это не тот робот, где вы нажали кнопку на роботе-пылесосе, и он сам поехал все убирать. Здесь все равно есть человек, который управляет, использует определенные манипуляторы».
Также белорусский онколог сказал, правда ли, что стресс приводит к раку.
Тем временем строители сказали, строят ли в Минске дома со стенами из гипсокартона.
А милиция поймала серийного поджигателя в Крупском районе, который действовал всегда по одному сценарию.
Еще минское метро объяснило, почему на станциях проверяют внешне пустые рюкзаки.
Кроме того, минские ремонтники назвали самые частые и самые странные причины засоров труб — среди них халаты.