Аршавин назвал сборную Мексики фаворитом матча-открытия ЧМ-2026 с ЮАР

ФИФА обновила правила футбола в преддверии турнира. Так, в новых нормативах замененному игроку дается 10 секунд на то, чтобы покинуть поле. В противном случае его замену отложат на минуту, а команда временно будет играть в меньшинстве. Кроме того, система VAR теперь получит право пересматривать вторые желтые карточки, которые приводят к красной карточке, а также ошибочно назначенные угловые.