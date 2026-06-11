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Аршавин назвал сборную Мексики фаворитом матча-открытия ЧМ-2026 с ЮАР

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выразил свое мнение о фаворите матча-открытия ЧМ-2026, где сборная Мексики встретится с командой ЮАР. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выразил свое мнение о фаворите матча-открытия ЧМ-2026, где сборная Мексики встретится с командой ЮАР. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению Аршавина, мексиканская национальная команда с легкостью одержит победу над соперником.

— На мой взгляд, Мексика одержит победу 2:0 или 3:0. Не думаю, что это будет сложный матч в плане футбола, поэтому ждем хорошего старта, — приводят его слова в материале.

Игра между Мексикой и ЮАР состоится в четверг, 11 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В 2026 году пройдет рекордное количество игр в истории чемпионата — 104. 13 июня сыграют сборные США и Парагвая, а также Катара и Швейцарии, 14 июня — Гаити, Шотландии, Австралии и Турции. Узнать подробнее о расписании всех встреч можно в отдельном материале «Вечерней Москвы».

ФИФА обновила правила футбола в преддверии турнира. Так, в новых нормативах замененному игроку дается 10 секунд на то, чтобы покинуть поле. В противном случае его замену отложат на минуту, а команда временно будет играть в меньшинстве. Кроме того, система VAR теперь получит право пересматривать вторые желтые карточки, которые приводят к красной карточке, а также ошибочно назначенные угловые.

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