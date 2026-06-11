В «Максе» заметили кнопки комментариев: теперь под постами можно будет «пошуметь»

В пресс-службе платформы ТАСС подтвердили, что тестирование действительно началось. Когда именно новая возможность станет доступна всем, пока не уточняется, лишь пообещали, что это произойдёт в ближайшее время.
Ранее стало известно, что россияне смогут жаловаться на мошенников через специальную «красную кнопку» не только на «Госуслугах», но и в приложении «Макс», а также в банковских сервисах. Поправки с таким требованием сейчас готовятся ко второму чтению второго пакета законодательных мер против телефонных и интернет-злоумышленников.
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