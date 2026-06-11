Калининградская область вошла в топ популярных направлений для путешествий у китайских туристов

Калининградская область вошла в топ популярных российских направлений для путешествий у китайцев. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).
«Интерес к России растёт. Иностранные гости всё чаще выбирают не только Москву и Санкт-Петербург, но и Мурманск, Камчатку, Кавказ, Калининград, Байкал и Алтай», — говорится в исследовании.
Эксперты отметили, что почти 95% китайских туристов, уже побывавших в России, хотели бы приехать снова. Для повторного путешествия они также выбирают Калининградскую область.
Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак рассказывал, что китайских туристов интересуют в Калининградской области только три вещи. Их привлекает статус самого западного региона России, янтарь и Куршская коса.
Отметим, что власти говорят о привлечении путешественников из Азии с 2023 года. В регион хотели привлекать людей с высоким уровнем дохода. Неоднократно вели переговоры об открытии прямых рейсов из Китая в Калининград.