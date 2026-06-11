Медведев оценил проект «Земский работник культуры»

«Если в населенном пункте небольшом — село, поселок, город небольшой — есть вот такой Дом культуры, как и школа, и фельдшерско-акушерский пункт, то этот населенный пункт выживает. А если какой-то элемент исчезает, он уже становится совсем неинтересным для людей, и он потихонечку начинает умирать», — сказал Медведев.