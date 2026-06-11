Диана Казиханова укрепляет правый край «Динамо‑Синары»

80 заброшенных мячей — третий результат в «Кубани» по итогам сезона. Показатель говорит сам за себя: Казиханова не только регулярно поражает ворота, но и умеет делать это в плотном графике и под давлением. Отдельно стоит выделить её статистику против самого «Динамо»: в ворота волгоградской команды Диана отправила 14 мячей. Теперь эти голы останутся в истории личных встреч, а сама гандболистка войдёт в ряды тех, кто будет защищать цвета бело-голубых.