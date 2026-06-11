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Диана Казиханова укрепляет правый край «Динамо‑Синары»

Волгоградский гандбольный клуб «Динамо‑Синара» оформил переход 23‑летней Дианы Казихановой. Воспитанница майкопской школы гандбола, левша.

Волгоградский гандбольный клуб «Динамо‑Синара» оформил переход 23‑летней Дианы Казихановой. Воспитанница майкопской школы гандбола, левша, будет действовать на позиции правого крайнего.

Прошедший сезон Диана провела в краснодарской «Кубани», где подтвердила свой уровень стабильной игрой и результативностью. На её счету — 30 матчей, причём в 29-и из них она выходила в стартовом составе. Это не просто доверие тренерского штаба — это маркер готовности сохранять концентрацию и держать высокий темп на протяжении всего чемпионата.

80 заброшенных мячей — третий результат в «Кубани» по итогам сезона. Показатель говорит сам за себя: Казиханова не только регулярно поражает ворота, но и умеет делать это в плотном графике и под давлением. Отдельно стоит выделить её статистику против самого «Динамо»: в ворота волгоградской команды Диана отправила 14 мячей. Теперь эти голы останутся в истории личных встреч, а сама гандболистка войдёт в ряды тех, кто будет защищать цвета бело-голубых.

Пусть новая глава окажется яркой — и приносит команде очки, а самой Диане — удовольствие от игры.

Александр Веселовский.