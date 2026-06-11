«Чёрная смерть» била не вслепую: Учёные нашли неожиданную закономерность в гибели от чумы

На обычных кладбищах чаще всего встречались умершие в возрасте от 25 до 34 лет. Но среди погибших от «Чёрной смерти» заметно больше оказалось людей от 15 до 24 лет. Доля молодых жертв в чумных захоронениях была почти вдвое выше, чем среди населения до эпидемии. Это говорит о том, что болезнь могла по-разному воздействовать на разные возрастные группы.