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Волгоград начинает сотрудничать в туризме с 3 регионами РФ и 1 страной

Представители области подписали соответствующие соглашения в ходе международного форума «Путешествуй!».

Представители Волгоградской области на международном форуме «Путешествуй!» подписали сразу четыре соглашения в сфере туризма с тремя регионами страны и одной область Республики Беларусь, сообщает администрация региона.

Сотрудничать и совместно развивать новые направления по соглашениям Волгоград теперь будет с Санкт-Петербургом, Самарской и Оренбургской областями, а также Витебской областью. Новые соглашения позволят не только расширить сеть туристических маршрутов для волгоградцев, но и обмениваться лучшими практиками между договорившимися сторонами, а также оказывать друг другу взаимную информационную поддержку.

А ранее стало известно, что в городе-герое пустующий у подножия Мамаева кургана ресторан переделают в Центр развития туризма.

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