Волгоград начинает сотрудничать в туризме с 3 регионами РФ и 1 страной

Представители Волгоградской области на международном форуме «Путешествуй!» подписали сразу четыре соглашения в сфере туризма с тремя регионами страны и одной область Республики Беларусь, сообщает администрация региона.
Сотрудничать и совместно развивать новые направления по соглашениям Волгоград теперь будет с Санкт-Петербургом, Самарской и Оренбургской областями, а также Витебской областью. Новые соглашения позволят не только расширить сеть туристических маршрутов для волгоградцев, но и обмениваться лучшими практиками между договорившимися сторонами, а также оказывать друг другу взаимную информационную поддержку.
А ранее стало известно, что в городе-герое пустующий у подножия Мамаева кургана ресторан переделают в Центр развития туризма.