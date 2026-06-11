Волгоград начинает сотрудничать в туризме с 3 регионами РФ и 1 страной

Сотрудничать и совместно развивать новые направления по соглашениям Волгоград теперь будет с Санкт-Петербургом, Самарской и Оренбургской областями, а также Витебской областью. Новые соглашения позволят не только расширить сеть туристических маршрутов для волгоградцев, но и обмениваться лучшими практиками между договорившимися сторонами, а также оказывать друг другу взаимную информационную поддержку.