Посольство Ирана опубликовало постер с горой черепов в честь начала ЧМ-2026

На плакате изображен Кубок мира, расположенный на вершине горы из черепов, а также присутствует надпись «Кубок войны» (War Cup). Сам Кубок мира также выполнен в виде черепа.
— Когда постоянный участник каждой войны становится принимающей стороной чемпионата мира по футболу, — написано на постере.
В 2026 году пройдет рекордное количество игр в истории чемпионата — 104. 13 июня сыграют сборные США и Парагвая, а также Катара и Швейцарии, 14 июня — Гаити, Шотландии, Австралии и Турции. Узнать подробнее о расписании всех встреч можно в отдельном материале «Вечерней Москвы».
На этом фоне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты собираются нанести сильный удар по Ирану, если Тегеран не пойдет на сделку. Президент США Дональд Трамп в свою очередь уточнил, что американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk по Ирану за последнюю волну атак.