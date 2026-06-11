Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство Ирана опубликовало постер с горой черепов в честь начала ЧМ-2026

Посольство Ирана в Индонезии опубликовало постер в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Пост появился в аккаунте посольства в социальной сети X.

Посольство Ирана в Индонезии опубликовало постер в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Пост появился в аккаунте посольства в социальной сети X.

На плакате изображен Кубок мира, расположенный на вершине горы из черепов, а также присутствует надпись «Кубок войны» (War Cup). Сам Кубок мира также выполнен в виде черепа.

— Когда постоянный участник каждой войны становится принимающей стороной чемпионата мира по футболу, — написано на постере.

В 2026 году пройдет рекордное количество игр в истории чемпионата — 104. 13 июня сыграют сборные США и Парагвая, а также Катара и Швейцарии, 14 июня — Гаити, Шотландии, Австралии и Турции. Узнать подробнее о расписании всех встреч можно в отдельном материале «Вечерней Москвы».

На этом фоне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты собираются нанести сильный удар по Ирану, если Тегеран не пойдет на сделку. Президент США Дональд Трамп в свою очередь уточнил, что американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk по Ирану за последнюю волну атак.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше