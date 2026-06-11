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Соблазнительная Чиповская пришла в кино с пикантным декольте

Актриса Аня Чиповская не часто посещает светские мероприятия. Но тут был повод: она снялась в фильме, который презентовали в московском кинотеатре. В итоге выход в свет брюнетки Чиповской не прошел незамеченным: она надела платье, которое теперь особенно обсуждают представители мужского пола. Декольте, правда, Анна как будто пыталась закрыть руками, но все равно соблазнительный образ звезды фанаты оценили.

Актриса Аня Чиповская не часто посещает светские мероприятия. Но тут был повод: она снялась в фильме, который презентовали в московском кинотеатре. В итоге выход в свет брюнетки Чиповской не прошел незамеченным: она надела платье, которое теперь особенно обсуждают представители мужского пола. Декольте, правда, Анна как будто пыталась закрыть руками, но все равно соблазнительный образ звезды фанаты оценили.