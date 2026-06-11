Соблазнительная Чиповская пришла в кино с пикантным декольте

Актриса Аня Чиповская не часто посещает светские мероприятия. Но тут был повод: она снялась в фильме, который презентовали в московском кинотеатре. В итоге выход в свет брюнетки Чиповской не прошел незамеченным: она надела платье, которое теперь особенно обсуждают представители мужского пола. Декольте, правда, Анна как будто пыталась закрыть руками, но все равно соблазнительный образ звезды фанаты оценили.