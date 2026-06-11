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Актер Александр Самойленко показал красавицу-жену и дочку

Александр Самойленко вот уже много лет в отношениях с молодой супругой Натальей. В браке родилась дочь Ева, которая все чаще стала появляться на светских мероприятиях вместе с родителями. На показе российского фильма семейство было замечено снова в полном составе и пребывало в прекрасном настроении. Ну, а публика делала выводы, на кого больше похож ребёнок: на маму или папу.

Александр Самойленко вот уже много лет в отношениях с молодой супругой Натальей. В браке родилась дочь Ева, которая все чаще стала появляться на светских мероприятиях вместе с родителями. На показе российского фильма семейство было замечено снова в полном составе и пребывало в прекрасном настроении. Ну, а публика делала выводы, на кого больше похож ребёнок: на маму или папу.