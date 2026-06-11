Эль-Ниньо может обрушиться на Землю с рекордной силой

Ранее Life.ru писал, что Арктика нагревается примерно вдвое быстрее остальной планеты. Как объяснял министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ускоренное потепление приводит к таянию льдов и росту уровня Мирового океана. В качестве примера возможных последствий он привёл Мальдивы, где уже рассматривают сценарии переселения из-за угрозы затопления. Чекунков также отметил, что повышение уровня океана может изменить условия жизни сотен миллионов людей в прибрежных городах по всему миру.