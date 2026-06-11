«Кубок войны»: Посольство Ирана выпустило плакат с критикой США перед ЧМ-2026

Кроме того, на плакате размещена фраза: «Когда постоянный участник каждой войны становится принимающей стороной чемпионата мира по футболу».
Публикация появилась на официальной странице иранского посольства в соцсети X на фоне нового обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном.
Ранее стало известно, что иранские болельщики не смогут попасть на матчи своей сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года. Федерация футбола Ирана сообщила, что выделенную ей квоту на билеты отменили.
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