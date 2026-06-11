«Кубок войны»: Посольство Ирана выпустило плакат с критикой США перед ЧМ-2026

Посольство Ирана в Индонезии опубликовало резонансный плакат в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. На изображении Кубок мира установлен на вершине горы из человеческих черепов, а сам постер сопровождается надписью «Кубок войны».